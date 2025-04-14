Україна

Коментар головного тренера ЛБ.

У матчі 24-го туру Прем’єр-Ліги Лівий Берег поступився Колосу (0:2), двічі пропустивши у першому таймі. Своїми враженнями від протистояння поділилися головний тренер Лівого Берега Віталій Первак

"Залишився незадоволений сьогоднішньою грою. Наша команда на футбольному полі сьогодні програла все, що можна програти. Футболісти спрацювали не належним чином. Грою наших нападників не задоволені, адже вони не забивають. Андрій Різник активно увійшов у гру проти Динамо, тому вирішили надати йому можливість вийти у стартовому складі.

У другому матчі поспіль пропускаємо після кутового. Це персональна відповідальність футболістів і вони знають, про кого конкретно я говорю. Ми над цим ретельно працюємо, але пропускаємо голи. Це дуже прикро. Після перерви хотіли переламати хід зустрічі, але не вистачає майстерності. До того ж варто відзначити досвідчених футболістів суперника, які знають як грати у таких ситуаціях", – сказав Первак в етері УПЛ ТБ.