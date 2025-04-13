Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 квітня 2025 року.

У 24-му турі УПЛ-2024/25 у Києві місцевий Лівий Берег поступився ковалівському Колосу.

Результативні удари Олексія Сидорова й Микити Бурди дозволили гостям піти на перерву з перевагою в два гола. Як би господарі поля не намагалися та бодай скоротити своє відставання їм так і не вдалося.

Далі на Лівий Берег чекає домашнє протистояння з житомирським Поліссям, тоді як Колос гостюватиме в донецького Шахтаря.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Колос у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — Колос 0:2

Голи: Сидоров, 23, Бурда, 45+1



Лівий Берег: Механів — Соколов (Астахов, 46), Якимів, Семенов, Шаповал — Косовський, Синиця (Дієго, 81), Банада (Приходько, 62) — Шастал, А. Різник (Сухоручко, 62), М. Когут (Галас, 62).



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе (Теллес, 89), Краснічі, Ррапай (Оріховський, 74) — Третьяков (Алефіренко, 79), Сидоров (Болівар, 74), Велетень.



Попередження: Астахов — Оріховський

На 59-й хвилині був вилучений Роман Мисак (Колос) (не на полі/неспортивна поведінка).