Український півзахисник готовий допомогти "гірникам" у заключному відрізку сезону.
Дмитро Криськів, ФК Шахтар Донецьк
14 квітня 2025, 19:23
Центральний півзахисник Дмитро Криськів відновився після пошкодження та приєднався до загальної групи на тренуваннях донецького Шахтаря. Про це офіційно повідомила пресслужба клубу.
24-річний півзахисник не виходив на поле з 6 березня, коли "гірники" зіграли внічию з Кривбасом (1:1).
Наступну гру Шахтар зіграє 19 квітня проти Колоса.
У поточному сезоні Криськів провів 26 матчів, у яких відзначився 1 голом і 2 результативними передачами.