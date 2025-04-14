Україна

Український півзахисник готовий допомогти "гірникам" у заключному відрізку сезону.

Центральний півзахисник Дмитро Криськів відновився після пошкодження та приєднався до загальної групи на тренуваннях донецького Шахтаря. Про це офіційно повідомила пресслужба клубу.

24-річний півзахисник не виходив на поле з 6 березня, коли "гірники" зіграли внічию з Кривбасом (1:1).

Наступну гру Шахтар зіграє 19 квітня проти Колоса.

У поточному сезоні Криськів провів 26 матчів, у яких відзначився 1 голом і 2 результативними передачами.