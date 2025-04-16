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Капітан "біло-синіх" дав свій коментар із приводу оновлення угоди з клубом.

Атакувальний півзахисник Віталій Буяльський прокоментував підписання нового контракту з Динамо Київ, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Гравець зазначив, що оновлення угоди з клубом — дуже приємна для нього подія. Він розповів, із ким радився, приймаючи відповідне рішення, а також поділився, в якому настрої готуватиметься до майбутнього матчу проти Оболоні в УПЛ.

"Я усе життя мріяв грати в Динамо, і те, що клуб мені це запропонував, багато для мене означає. Ми поговорили з президентом і домовилися підписати угоду. Радий, що Динамо розраховує на мене і добре до мене ставиться.

Якщо клуб запропонував мені продовжити контракт, думаю, що я все правильно роблю. Я допомагаю Динамо як можу, а Динамо допомагає мені, тож це взаємні стосунки, які важливі на майбутнє.

Чи довго тривали перемовини й чи довго я зважувався на пропозицію? Ні, недовго. Спочатку ми з президентом поговорили телефоном, потім зустрілися з ним віч-на-віч та домовилися про деталі за короткий проміжок часу. Мій попередній контракт закінчувався за два місяці — влітку, я був сконцентрований на команді та хотів максимально їй допомогти й проявити себе. Мабуть, клуб це помітив та запропонував мені новий контракт — я цьому зрадів.

У нас з Олександром Шовковським була дуже хороша розмова, яка допомогла і мені, і клубу ухвалити це рішення. Також радився з дружиною та з деякими партнерами по команді, дізнавався їхню думку та те, як вони бачать ситуацію. Про те, як правильно мені вчинити, більше запитував хлопців, які вже пограли на високому рівні. Звісно, вони порадили залишитися, і я теж цього хотів. Тож почув думку і футболістів, і президента, і головного тренера — для мене це було дуже важливо.

Цілі на майбутнє? Хотів би допомагати команді на полі перемагати у кожному матчі та й у тренувальному процесі теж. Прагну прогресувати сам та сприяти прогресу команди. Це основні завдання. А як буде далі, знає лише Бог.

Домашній матч проти Оболоні? Коли мій контракт закінчувався, я теж готувався до кожної гри, як до вирішальної, тому нічого не зміниться. На кожен матч потрібно виходити з командною єдністю та перемагати", — додав 32-річний українець.

Буяльський відзначився шістьма голами й вісьмома асистами в 32-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Лідер турнірної таблиці УПЛ прийматиме Оболонь наступної п'ятниці, 18 квітня. Поєдинок стартує о 18:00.