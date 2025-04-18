Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Динамо та Оболонь.
Крістіан Біловар, фото ФК Динамо Київ
18 квітня 2025, 16:57
Київські Динамо та Оболонь зіграють у столичному дербі в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.
Олександр Шовковський, після перемоги над криворізьким Кривбасом (0:2), використає з перших хвилин Біловара в центрі оборони.
Сергій Шищенко, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Карася до трійки центральних захисників, тоді як Вітенчук гратиме в центрі поля.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Волошин, Рубчинський, Тимчик, Дячук, Лучкевич, Герреро, Кермчанін, Піхальонок, Пономаренко.
Запасні: Федорівський, Рибка, Осман, Грисьо, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Черненко, Суханов, Тарануха, Теслюк.
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Курко, Вітенчук — Устименко, Бичек.
Гра Динамо Київ — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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