Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Динамо та Оболонь.

Київські Динамо та Оболонь зіграють у столичному дербі в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Олександр Шовковський, після перемоги над криворізьким Кривбасом (0:2), використає з перших хвилин Біловара в центрі оборони.

Сергій Шищенко, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Карася до трійки центральних захисників, тоді як Вітенчук гратиме в центрі поля.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Волошин, Рубчинський, Тимчик, Дячук, Лучкевич, Герреро, Кермчанін, Піхальонок, Пономаренко.



Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Курко, Вітенчук — Устименко, Бичек.