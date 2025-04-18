Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 25-го туру чемпіонату України, який відбудеться 18 квітня та розпочнеться о 18:00.

У 25-му турі УПЛ відбудеться київське дербі між Динамо та Оболонню.

ДИНАМО — ОБОЛОНЬ

П'ЯТНИЦЯ, 18 КВІТНЯ, 18:00. КИЇВ, СТАДІОН ДИНАМО ІМЕНІ ЛОБАНОВСЬКОГО. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР

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Команда Олександра Шовковського наразі перебуває у прекрасній формі – лідирує в турнірній таблиці та має серію з чотирьох перемог у всіх турнірах. Кияни впевнено перемогли Кривбас та Лівий Берег, вибили Рух у Кубку України та ведуть боротьбу одразу на двох фронтах.

Позитивні новини надходять і з-за меж поля – лідер команди Віталій Буяльський продовжив контракт, переговори тривають з Ярмоленком та Караваєвим. Попри дискваліфікації Бражка і Попова, у киян вистачає глибини складу, щоби не знизити якість гри.

Після важкого старту весняної частини сезону команда Сергія Шищенка змогла здобути дві мінімальні перемоги поспіль – над Інгульцем та Чорноморцем. Оборона нарешті додала надійності, але попереду – справжній тест на міцність у вигляді матчу проти фаворита сезону.

"Пивовари" втратили Мединського через травму, але загалом кадрова ситуація дозволяє сподіватися на боєздатний склад. І хоч Оболонь перебуває в нижній частині таблиці, мотивації дати бій сусідам по місту їм не позичати.

Зрозуміло, що Динамо — фаворит зустрічі, але Оболонь уже не раз доводила, що вміє кусатися навіть проти сильніших суперників.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Караваєв, Михавко, Дячук, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко, Буяльський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Оболонь: Марченко — Грисьо, Дубко, Приймак, Стасюк — Курко, Черненко, Груша — Бичек, Устименко, Ільїн.

Цікаві факти та можливі події

- 990-й матч Динамо в чемпіонаті.

- Безпрограшна серія Динамо триває в чемпіонаті 26 матчів: 20 перемог та 6 нічиїх.

- Динамо може провести 510-й "сухий" матч в УПЛ.

- Безнічийна клубна рекордна серія Оболоні в чемпіонаті триває 5 ігор: 2 перемоги та 3 поразки.

- Андрій Ярмоленко може забити 113-й гол в УПЛ за Динамо і повторити клубний рекорд, який належить Сергію Реброву.

- 35-й гол в УПЛ може забити Олександр Караваєв, 25-й — Микола Шапаренко, 15-й — Назар Волошин (усі — Динамо), 10-й — Денис Устименко (Оболонь).

- Оболонь при Сергію Шищенку проведе 20-й матч в Чемпіонаті.

- 150-й матч в УПЛ може провести Валерій Лучкевич (Динамо).