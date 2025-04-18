Україна

До вашої уваги трансляція поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 18 квітня, розпочавшись о 18:00.

Сьогодні, 18 квітня, київське Динамо у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Оболонь.

Матч пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Динамо — Оболонь. Напередодні

Головним арбітром виступить Олександр Шандор, а за систему ВАР відповідатиме Дмитро Панчишин.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Оболонь:

Після 24 турів Динамо очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість очок. У Оболоні 24 бали та 12 позиція.