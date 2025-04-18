Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 18 квітня 2025 року.
Ворскла — Олександрія, УПЛ ТБ
18 квітня 2025, 20:20
Олександрія здобула впевнену перемогу над Ворсклою у матчі 25 туру УПЛ — 3:1.
Вже у першому таймі гості забили тричі: відкрив рахунок Ковалець, а згодом дубль оформив Цара.
Полтавчани відповіли лише одним голом від Ндукве в другій половині гри, чого виявилося замало для бодай якогось позитивного результату.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Олександрія в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Ворскла — Олександрія 1:3
Голи: Ндукве, 74 — Ковалець, 7, Цара, 35, 45+1
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Фернан (Бацула, 46), Пердута — Скляр, Павлюк, Малиш (Ндукве, 46) — Кане (Мякушко, 69), Островський (Ієде, 30), Авдилі (Челядін, 69).
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Бєляєв, 62), Калюжний, Шепелєв (Смирний, 62) — Козак (Джевані, 61), Ковалець (Кулаков, 76), Цара (Шостак, 81).
Попередження: Челядін, Бацула — Кравченко