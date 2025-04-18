Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 18 квітня 2025 року.
Динамо Київ — Оболонь, УПЛ ТБ
18 квітня 2025, 21:59
Динамо без особливих проблем переграло Оболонь у дербі столиці — 3:0.
Голами у команді Олександра Шовковського відзначилися Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат із пенальті та Віталій Буяльський.
Попри активність "пивоварів" у атаці, реалізація шансів залишала бажати кращого, чим і скористались динамівці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Оболонь в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Динамо Київ — Оболонь 3:0
Голи: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пен.), Буяльський, 67
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 71) — Ярмоленко (Герреро, 64), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв (Волошин, 64) — Ванат (Лучкевич, 81).
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Курко (Слободян, 63), Вітенчук (Мороз, 63) — Устименко, Бичек (Блізніченко, 64).
Попередження: Дубінчак, Ванат, Рубчинський — Ільїн