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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Оболонню.

У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги напередодні Динамо на власному полі обіграло в столичному дербі Оболонь.

Динамо Київ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський поділився враженнями від виступу команди.

"Можна сказати, що голом відзначив підписання нового контракту. Але найголовніше, що команда виграла — це важливіше, аніж те, що я забив.

Згоден, що від початку гри й десь до 30 хвилини була якась нервозність. Багато втрачали м'ячі та пропускали контратаки. Це траплялось через те, що десь ухвалювали неправильні рішення, десь поспішали якомога швидше забити, а це не вдавалось.

А після голу Андрія Ярмоленка з'явилася упевненість, і так, як ми провели другий тайм, мали грати від самого початку.

Нервозність була через те, що суперник грав із трьома центральними захисниками, а загалом було п'ять гравців оборони, і важко було долати оборону. Хотілось якомога швидше забити чи бодай завершити атаку ударом, і від цього трапляються такі помилки.

Штрафний? Ми награвали цю комбінацію на тренуванні, і все вийшло. Відзначу хороше виконання Андрія Ярмоленка — він молодець", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.