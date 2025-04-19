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Керманич Оболоні прокоментував поразку від Динамо.

Динамо в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі обіграло в столичному дербі Оболонь.

Динамо Київ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від виступу команди.

"Вітаю Динамо з перемогою — вона для них дуже важлива. А щодо нас, то я дуже задоволений грою своїх футболістів. Особливо сподобався відрізок на початку першого тайму. Ми діяли сміливо, агресивно, створювали моменти.

Навіть за рахунку 0:3 ми не зупинились, грали в атакувальний футбол, який, думаю, сподобався глядачам. Чесно кажучи, це, напевно, наш найкращий матч за весь час, відколи я працюю в Оболоні.

Думаю, ключову роль відіграла психологія. Не було того тиску, який зазвичай є в матчах із прямими конкурентами. Ми грали за схемою 5-3-2, розуміли, що в Динамо буде багато простору, тому вирішили використати двох нападників.

Вийшло чимало хороших комбінацій та підходів до воріт суперника, особливо в першому таймі. Якби ми реалізували хоча б один момент — можливо, уже Динамо довелось би відіграватись.

Так, пресинг був у наших планах, але ми адаптувались по ситуації. Я сказав гравцям: якщо бачите, що є можливість — пресингуйте, якщо ні — відходимо за лінію м’яча й перекриваємо простір. Ми знали, що Динамо добре використовує фланги та швидкі атаки, тому саме фланги ми намагалися закрити. Вважаю, що частково нам це вдалось.

Заміна Устименка поперерві? У нього був забій м’яза ще на початку гри. Він просто не зміг продовжити матч, тому ми вирішили не ризикувати і не випускати його на другий тайм", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.