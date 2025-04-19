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Керманич Руху прокоментував невдачу у виїзному матчі чемпіонату України.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов дав свій коментар щодо поразки в поєдинку 25-го туру УПЛ-2024/25.

Карпати — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу 19.04.2025

Спеціаліст проаналізував виїзну невдачу в львівському дербі, окрему увагу приділивши помилкам молодих виконавців "жовто-чорних".

"Результат негативний і гра склалась не так, як ми планували. Аналізуючи наші помилки можна сказати, що кожен епізод треба догравати до кінця, і це стосується всіх трьох пропущених голів. Якщо молоді футболісти хочуть прогресувати, то вони мають проаналізувати ці помилки і більше їх не допускати, аби грати на серйозному рівні — суперники карають за такі хиби не лише в дербі, а й в кожному матчі.

Нам не вистачало агресії в першій половині матчу, тому в перерві ми внесли корективи у свою гру. При рахунку 2:0 Рух мав свої моменти і міг перевернути гру, але нам це не вдалося. Молодь повинна не дивитись на рахунок і не виключатись з епізодів. Вони повинні вчитись і це був урок для них.

Приємно грати за такої атмосфери на трибунах. І я, і деякі наші гравці були пов'язані з системою Карпат, тож цей матч був важливим для нас. У суперника та в нас різні завдання. Наше — розвиток молодих футболістів і не завжди цей процес буде проходити безболісно.

Я не пригадаю в Україні команд, які граючи молодими гравцями досягали високих результатів. Переважно це були колективи, які боролися за виживання. Натомість Рух демонструє непогані показники і свідомо обрав шлях довіри до молоді. Ми готові дати шанс своїм гравцям навіть попри їхні помилки. З будь-якої команди забрати 2 ключових гравці і буде важко, а ми цієї зими втратили 5 футболістів. На їхнє місце вже виховуються нові молоді гравці.

Не думаю, що травми Дідика та Слюсаря зіграли ключову роль в цьому результаті. Кожен футболіст відповідальний за свою гру і треба догравати моменти до кінця. Карпати скористались цими помилками і здобули заслужену перемогу", — цитує Пономарьова офіційний сайт Руху.

Львівський клуб іде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 30 очок після 25-ти зіграних поєдинків. Наступної суботи, 26 квітня, він гостюватиме в Чорноморця.