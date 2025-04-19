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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 квітня 2025 року.

У 25-му турі чемпіонату України-2024/25 відбулося львівске дербі, в якому Карпати розібралися з Рухом.

Завдяки голами Бруніньйо й Ігора Невеса "зелено-білі" пішли на перерву з комфортною перевагою. У другому таймі результативними ударами відзначилися тільки гравці "жовто-чорних", але Денис Підгурський, на відміну від Євгенія Пастуха, уразив власні ворота. Гості залишилися в меншості наприкінці матчу, а фінальний свисток зафіксував перемогу господарів поля.

Далі на Карпати чекає виїзне протистояння з Оболонню, тоді як Рух гостюватиме в Чорноморця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Рух у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Рух 3:1

Голи: Бруніньйо, 20, Ігор, 45, Підгурський, 72 (авт.) — Пастух, 89



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко — Чачуа (Квасниця, 87), Альварес, Бруніньйо (Федор, 77) — Очеретько (Підлепенець, 77), Ігор (Краснопір, 62), Шах (Клименко, 61).



Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик (Холос, 67), Лях — Пастух, Едсон (Рябов, 60), Слюсар (Підгурський, 28) — Карабін, Климчук (Фаал, 60), Алмазбеков.



Попередження: Очеретько, Ігор, Клименко, Краснопір, Кінарейкін — Слюсар, Лях, Рябов, Руніч



На 90+5-й хвилині був вилучений Ростислав Лях (Рух) (друге попередження).