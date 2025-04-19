Ювілейний забитий мʼяч, що увійшов в історію донецького клубу.
Марлон Гомес (праворуч), ФК Шахтар
19 квітня 2025, 23:19
19 квітня на 44-й хвилині матчу УПЛ Шахтар – Колос півзахисник "гірників" Марлон Гомес відзначився забитим мʼячем, що став 1000-м голом для бразильських легіонерів "оранжево-чорних" за всю історію клубу!
Серія стартувала 17 серпня 2002 року, коли автором першого бразильського гола Шахтаря став нападник Брандау, який відзначився в матчі чемпіонату України з Кривбасом. Відтоді за "гірників" виступали вже 44 футболісти з Бразилії, 33 з яких забивали мʼячі. Найкращим бомбардиром за всю історію Шахтаря є Луїс Адріано, на рахунку якого 128 голів.
10 найкращих бразильських бомбардирів в історії Шахтаря:
Луїс Адріано – 128 голів
Брандау – 91
Алекс Тейшейра – 89
Марлос – 71
Жадсон – 64
Жуніор Мораес – 62
Тайсон – 55
Фернандіньйо – 53
Дуглас Коста – 38
Вілліан – 37
Зараз у складі "гірників" виступають 9 бразильських футболістів, які сумарно забили 34 мʼячі. Найбільше голів має Кевін (10 голів), також внесок у ювілейне число зробили Егіналду (8 голів), Марлон Гомес (8), Педріньйо (5) та Невертон (3).