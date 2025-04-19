Україна

Ювілейний забитий мʼяч, що увійшов в історію донецького клубу.

19 квітня на 44-й хвилині матчу УПЛ Шахтар – Колос півзахисник "гірників" Марлон Гомес відзначився забитим мʼячем, що став 1000-м голом для бразильських легіонерів "оранжево-чорних" за всю історію клубу!

Серія стартувала 17 серпня 2002 року, коли автором першого бразильського гола Шахтаря став нападник Брандау, який відзначився в матчі чемпіонату України з Кривбасом. Відтоді за "гірників" виступали вже 44 футболісти з Бразилії, 33 з яких забивали мʼячі. Найкращим бомбардиром за всю історію Шахтаря є Луїс Адріано, на рахунку якого 128 голів.

10 найкращих бразильських бомбардирів в історії Шахтаря:

Луїс Адріано – 128 голів

Брандау – 91

Алекс Тейшейра – 89

Марлос – 71

Жадсон – 64

Жуніор Мораес – 62

Тайсон – 55

Фернандіньйо – 53

Дуглас Коста – 38

Вілліан – 37

Зараз у складі "гірників" виступають 9 бразильських футболістів, які сумарно забили 34 мʼячі. Найбільше голів має Кевін (10 голів), також внесок у ювілейне число зробили Егіналду (8 голів), Марлон Гомес (8), Педріньйо (5) та Невертон (3).