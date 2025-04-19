Україна

Колос знищив останні сподівання Шахтаря в чемпіонських перегонах

Команда Руслана Костишина вперше в історії очних зустрічей здобула перемогу, і зробила це в найбільш відповідальний момент для суперників.

Шахтар — Колос, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Колос 2:4

Голи: Марлон, 44, Кевін, 90+5 (пен.) — Ррапай, 26, Цуріков, 38, Велетень, 84, Болівар, 90+7



Шахтар: Фесюн — Вінісіус (Аліссон, 86), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Судаков (Криськів, 86) — Педріньйо да Сілва (Еліас, 86), Егіналду (Траоре, 86), Кевін.



Колос: Пахолюк — Сухар, Бурда, В. Бондаренко (Теллес, 46), Цуріков — Гагнідзе (Демченко, 89), Краснічі, Ррапай (Оріховський, 89) — Третьяков (Алефіренко, 72), Сидоров (Болівар, 71), Велетень.



Попередження: Вінісіус — Велетень, Болівар, Пахолюк