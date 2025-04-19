Україна
19 квітня 2025, 20:10
Колос знищив останні сподівання Шахтаря в чемпіонських перегонах
Команда Руслана Костишина вперше в історії очних зустрічей здобула перемогу, і зробила це в найбільш відповідальний момент для суперників.
Шахтар — Колос, фото ФК Шахтар Донецьк
19 квітня 2025, 20:10
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Колос 2:4
Голи: Марлон, 44, Кевін, 90+5 (пен.) — Ррапай, 26, Цуріков, 38, Велетень, 84, Болівар, 90+7
Шахтар: Фесюн — Вінісіус (Аліссон, 86), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Судаков (Криськів, 86) — Педріньйо да Сілва (Еліас, 86), Егіналду (Траоре, 86), Кевін.
Колос: Пахолюк — Сухар, Бурда, В. Бондаренко (Теллес, 46), Цуріков — Гагнідзе (Демченко, 89), Краснічі, Ррапай (Оріховський, 89) — Третьяков (Алефіренко, 72), Сидоров (Болівар, 71), Велетень.
Попередження: Вінісіус — Велетень, Болівар, Пахолюк