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Півзахисник Руху прокоментував поразку від Карпат.

Рух напередодні поступився в гостьовому львівському дербі проти Карпат у рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Василь Руніч прокоментував виступ власної команди.

"Ми готувались до цього матчу дуже серйозно, адже розуміли, якою буде атмосфера. Але команда провела невдалий перший тайм — нам не вистачило концентрації. Ми даємо неправильну оцінку деяким епізодам, і тому пропускаємо прості голи. Після такого важко відіграватись та наздоганяти суперника.

Важко говорити одразу після гри хто припустився помилок і чого не вистачило команді в цьому матчі. Треба проаналізувати цю гру, розібрати проблемні моменти та зробити правильні висновки.

Ми знали, як гратимуть Карпати — вони контролюють м’яч, виконують багато передач позаду, залучають голкіпера. Хотіли підловити їх на цьому, але суперник сьогодні зіграв без помилок.

Думаю, у другому таймі Руху удалось створити кілька якісних моментів і якби ми реалізували їх, то могли б змінити гру. Натомість ми пропустили третій гол після подачі з кутового і це вдарило по нашій психології. Та все ж команда боролась до кінця і підтвердженням цього є гол на останніх хвилинах.

Зараз попереду свято. Кожен з нас поїде додому до своїх родин, де в нас буде час все обдумати та охолонути. Попереду в нас ще достатньо матчів, щоб здобути позитивний результат. У футболі є і перемоги, і поразки, тож не слід опускати руки — треба рухатись далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі Рух зіграє в гостях у одеського Чорноморця.