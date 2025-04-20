Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та луганська Зоря.

Криворізький Кривбас та луганська Зоря зіграють у двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки від донецького Шахтаря (1:2), залучив до стартового складу Юрчеца та Понєдєльніка в обороні, тоді як Вакулко гратиме в опорній зоні.

Младен Бартулович, на тлі поразки від рівненського Вересу (1:2), використав із перших хвилин Тронтеля, Джордана та Башича в обороні, тоді як Горбач гратиме на вістрі атаки.

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго — Ілич, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Хома, Маханьков, Вілівальд, Бандейра, Конате, Задерака, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик, Мендоза.



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Попара, Дришлюк — Яцик, Горбач, Вантух.