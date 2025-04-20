Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 25-го туру чемпіонату України, який відбудеться 20 квітня та розпочнеться о 13:00.

Криворізький Кривбас та луганська Зоря продовжуватимуть програму двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

КРИВБАС — ЗОРЯ

НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. АРБІТР — ІГОР ПАСХАЛ (ХЕРСОН)

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Черговий матч у Кривому Розі минатиме в сподіваннях, що хоча б на Великдень станеться якесь диво, і країна-терорист залишить осторонь свої збочені забаганки щодо наших територій. Не віриться від слова "зовсім", але нехай. Бо футбол, насправді, обіцяє бути цікавим, якщо комусь і здається, що зустрічатимуться лише представники середини турнірної таблиці з обмеженими перспективами щодо боротьби за єврокубки.

Одне стверджувати можна достеменно — ані Кривбасу, ані Зорі в цьому сезоні виліт чи бодай участь у перехідних матчах уже не загрожують, але хіба це було головним завданням цих команд на кампанію? Вони обидві хочуть до єврокубків, а от чи зможуть — це вже інше питання. Колектив Юрія Вернидуба для цього, начебто, має більш кращі початкові позиції. Утім, один козир "червоно-білі" таки змарнували, поступившись донецькому Шахтарю в таймі-дограванні посеред тижня (1:2).

Луганська Зоря в цей час відпочивала. І ця павза їй точно була потрібна, бо минулими вихідними команду Младена Бартуловича було важко впізнати. Вилетіли через дискваліфікацію Джордан та Яков Башич — і все, гри в обороні немає, а натомість є поразка від рівненського Вереса, який обійшов "мужиків" у турнірній таблиці й ще здатен оформити відрив, якщо луганці втратять очки на дуже важкому полі проти дуже незручного опонента.

А у Кривбасу немає іншої опції, як бути незручним, бо три поразки поспіль — це багато. Особливо для команди, яка ще донедавна мала перевагу за рахунок перенесених матчів над Поліссям та Карпатами, а тепер навіть максимальні результати можуть нічого не гарантувати криворіжцям. Це — ціна поганої реалізації в кожному з матчів весняної частини сезону проти будь-якого суперника, проти якого грали "червоно-білі".

Бо важко банально знайти матч, у якому команда Вернидуба створила б менше гольових нагод за опонентів. Але очки за статистику не дають. І тут також є контраст із Зорею — останні ігри "мужиків" стали відвертим розчаруванням у порівнянні з тим, що ми бачили ще на початку року. І цей спад ризикує змазати завершення й без того проблемної для них кампанії. Із іншого боку —Юрій Вернидуб проти колишньої команди — це завжди цікава подія.

Орієнтовні склади команд

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Вакулко, Дібанго — Ілич, Ікенна — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Зоря: Сапутін — Дришлюк, Джордан, Башич — Слесар, Яцик, Жуніньйо, Вантух — Мічин — Горбач, Будківський.

Форма команд

Особисті зустрічі