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Спеціаліст незадоволений діями арбітрів у поєдинку Зорі з Кривбасом.

Тренер Зорі Младен Бартулович висловився щодо розгромної поразки луганського клубу в 25-му турі УПЛ-2024/25.

Кривбас — Зоря 3:0 Відео голів та огляд матчу 20.04.2025

Спеціаліст вважає, що значну роль у невдачі його підопічних у Кривому Розі відіграла бригада арбітрів на чолі з Ігорем Пасхалом.

"По-перше: всіх вітаю зі святом. Христос Воскрес! Важко щось казати по грі. На мою думку, перший м'яч, коли забивав Кривбас, було порушення проти Джордана, Башича. Робили блок гравцям. Арбітр ВАА та головний — нічого не бачать. Зараховують гол. Гаразд. Йдемо далі. 39-я хвилина. Вже заграли епізод. Повертаються назад, переграли — червона картка. Все, гру зроблено.

Далі вже було важко. Кожен другий тур в нас червоні картки. В першому колі не було таких карток, а в другому... Невже ми почали так жорстко грати? Не бачу цього та не розумію.

Важко вирішувати якісь завдання, коли кожен другий матч є якась суддівська помилка. Почалося з поєдинку першого кола проти Вересу. Потім ще інші були ігри. Важко казати щось.

Який план на гру був у Зорі? Перемогти. Агресивно діяти в атаці. В нас є швидкісні гравці попереду. Хотіли грати більш вертикально. Є багато зон за спиною. До червоної картки був більш-менш рівний матч. Навіть в другому таймі, на старті, Антюх мав чудовий шанс — не забили.

Сьогодні гарно, що зіграли без тривог. Я завжди радий повертатися до Кривого Рогу, тому якщо є можливість грати тут, то треба грати.

Цілі до кінця сезону УПЛ? Я вже казав — ставиш якісь завдання, але важко їх вирішувати коли хтось заважає.

Для нас не вперше, що ми граємо вдесятьох. На тренуваннях відпрацьовуємо те, як грати в більшості або ж в меншості. Намагалися відігратися, але Кривбас дуже кваліфікована команда, яка ставить свої завдання", — цитує Бартуловича офіційний сайт "чорно-білих".

Зоря йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 32 залікових бала після 24-го зіграного матчу. Наступної п'ятниці, 25 квітня, вона прийматиме Лівий Берег.