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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 квітня 2025 року.

У 25-му турі чемпіонату України-2024/25 криворізький Кривбас на власному полі розгромив луганську Зорю.

Голи Олександра Романчука, Артура Микитишина та Єгора Твердохліба допомогли перервати серію колективу Юрія Вернидуба з трьох поразок в УПЛ. Команда Младена Бартуловича в той же час поступилася вдруге поспіль.

Далі на Кривбас чекає виїзне протистояння з ЛНЗ, тоді як Зоря прийматиме Лівий Берег.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Зоря в рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Зоря 3:0

Голи: Романчук, 33, Микитишин, 66, Твердохліб, 86



Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго (Задерака, 77) — Ілич (Луньов, 75), Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб (Каменський, 87), Микитишин (Ндомбазі, 75) — Соса (Мулик, 87).



Зоря: Сапутін — Тронтель (Кирюханцев, 65), Джордан, Башич, Жуніньйо (Слесар, 65) — Мічин (Антюх, 46), Попара, Дришлюк — Яцик, Горбач (Маткевич, 80), Вантух.



Попередження: Дібанго, Вакулко, Мулик — Мічин, Тронтель, Дришлюк, Джордан



На 39-й хвилині був вилучений Яков Башич (Зоря) (грубе порушення).