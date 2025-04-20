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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та одеський Чорноморець.

Рівненський Верес та одеський Чорноморець закриватимуть програму двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги матчем на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після перемоги над луганською Зорею (2:1), залучив до стартового складу Протасевича на правому фланзі оборони.

Олександр Кучер, на тлі поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Раяна ліворуч у захисті, тоді як Лацабідзе гратиме в опорній зоні, а Янаков розташується ліворуч у півзахисті з Хобленком на вістрі атаки.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Б. Когут, Кулик, Чечер, Балаба, Сміян, Кучеров, Петров, Лепський, Шарай, Годя, Венделл, Видрич.



Чорноморець: Аніагбосо — Бутко, Скиба, Ракіцький, Раян — Лацабідзе — К. Попов, Білошевський, Габелок, Янаков — Хобленко.

Запасні: Вічний, Набит, Панчишин, Райс, Робакідзе, Жаржу, Сігеєв, Кайо, Мустафаєв, Арсіч, Шевцов, Тоіров.



Гра Верес — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.