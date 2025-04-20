Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та одеський Чорноморець.
Олексій Хобленко, фото ФК Чорноморець
20 квітня 2025, 17:07
Рівненський Верес та одеський Чорноморець закриватимуть програму двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги матчем на рівненському Авангарді.
Олег Шандрук, після перемоги над луганською Зорею (2:1), залучив до стартового складу Протасевича на правому фланзі оборони.
Олександр Кучер, на тлі поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Раяна ліворуч у захисті, тоді як Лацабідзе гратиме в опорній зоні, а Янаков розташується ліворуч у півзахисті з Хобленком на вістрі атаки.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Запасні: Б. Когут, Кулик, Чечер, Балаба, Сміян, Кучеров, Петров, Лепський, Шарай, Годя, Венделл, Видрич.
Чорноморець: Аніагбосо — Бутко, Скиба, Ракіцький, Раян — Лацабідзе — К. Попов, Білошевський, Габелок, Янаков — Хобленко.
Запасні: Вічний, Набит, Панчишин, Райс, Робакідзе, Жаржу, Сігеєв, Кайо, Мустафаєв, Арсіч, Шевцов, Тоіров.
Гра Верес — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.