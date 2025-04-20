Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 квітня 2025 року.

Інгулець та ЛНЗ голів не забивали. Команди на Ніці продемонстрували скупий на гольові моменти футбол.

У наступному турі петровський Інгулець проведе домашнє дербі проти Олександрії, тоді як черкаський ЛНЗ прийматиме криворізький Кривбас.

Огляд матчу:

Інгулець — ЛНЗ 0:0

Інгулець: Паламарчук — Свистун (Дубілей, 84), Дихтярук, Жовтенко (Малиш, 74), Катрич — П’ятов (Гаджук, 67), Лосенко, Волохатий — Фарасєєнко (Бенедюк, 84), Сад (Попов, 67), Могильний.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко (Пасіч, 68) — Танковський — Макуана (Молло, 46), Яшарі, Тілль, Ейнел (Наумець, 76) — Момо.



Попередження: Свистун, Фарасєєнко — Момо, Саліху.