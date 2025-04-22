Україна

Президенту Динамо Київ не сподобалася сама структура виплат, яку запропонували "вовки".

У лютому цього року київське Динамо офіційно оголосило про підписання нового контракту з опорним півзахисником Володимиром Бражком до літа 2029 року, відхиливши до цього пропозицію, яка надійшла з англійської Прем'єр-ліги від Вулвергемптона.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс зізнався, що його повністю влаштовував оффер від представника АПЛ з фінансової точки зору, тоді як причиною зриву трансферу стала структура виплат — на п'ять років.

"Бражко також хворів, як і Шапаренко. Це хлопець, який буде грати в УПЛ ще у нас п’ять ігор та на чемпіонаті Європи U-21. Там він має себе проявити. Якщо будуть пропозиції, ми їх будемо розглядати, але вони повинні влаштовувати усі три сторони. Клуб, який купує, клуб, який продає, та самого футболіста.

Та пропозиція, яка була [від Вулвергемптона], з матеріальної точки зору вона була гарна. Але коли мені пропонують, що кошти будуть платити п’ять років за такого футболіста, як Бражка. Основний, один із основних гравців Динамо і в нас на нього велика надія, тому що Володимир змужнів, він дуже молодий, у нього все попереду. Буде пропозиція – будемо розглядати, я нікого не тримаю", — заявив Ігор Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Повідомлялося, що Вулвергемптон був готовий заплатити київському Динамо за Володимира Бражка близько 20 мільйонів євро.