Україна

Ще один українець може вирушити до Англії.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлений Вулвергемптон, який вже запропонував "біло-синім" близько 20 мільйонів євро.

Також зазначається, що переговори між клубами продовжуються, а сам футболіст не проти переїхати до Англії.

У нинішньому сезоні Бражко провів 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Після 23 турів Вулвергемптон набрав 16 очок та посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ.