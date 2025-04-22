Україна

Спортивний директор академії замінив на посаді Андрія Колісника.

ФК ЛНЗ оголосив про кадрові зміни в керівництві: виконувачем обовʼязків генерального директора призначено Василя Каюка.

Раніше він працював на посаді спортивного директора академії клубу.

У новій ролі Каюк відповідатиме за зміну структури клубу та формування трансферної політики першої команди. Це призначення покликане посилити управлінську вертикаль ЛНЗ та забезпечити більш ефективний розвиток клубу.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з двома ключовими топменеджерами – спортивним директором Євгеном Тарасенком та генеральним директором Андрієм Колісником.