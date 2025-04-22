Обидва функціонери залишили клуб.
18000.сom.ua
22 квітня 2025, 11:36
Черкаський клуб ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з двома ключовими топменеджерами – спортивним директором Євгеном Тарасенком та генеральним директором Андрієм Колісником.
Офіційне повідомлення з приводу звільнення з'явилося на сайті клубу, де було зазначено, що керівництво висловлює подяку за внесок в розвиток команди та бажає їм успіхів у подальшій кар'єрі.
"Дякуємо за внесок у розвиток клубу та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", — йдеться у повідомленні клубу.
Нагадаємо, що в останньому матчі ЛНЗ зіграв внічию з Інгульцем (0:0).
На цю мить ЛНЗ знаходиться поруч із зоною вильоту, займаючи 11-те місце в таблиці чемпіонату України, з 26 очками після 25 турів.