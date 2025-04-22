Україна

Обидва функціонери залишили клуб.

Черкаський клуб ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з двома ключовими топменеджерами – спортивним директором Євгеном Тарасенком та генеральним директором Андрієм Колісником.

Офіційне повідомлення з приводу звільнення з'явилося на сайті клубу, де було зазначено, що керівництво висловлює подяку за внесок в розвиток команди та бажає їм успіхів у подальшій кар'єрі.

"Дякуємо за внесок у розвиток клубу та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, що в останньому матчі ЛНЗ зіграв внічию з Інгульцем (0:0).

На цю мить ЛНЗ знаходиться поруч із зоною вильоту, займаючи 11-те місце в таблиці чемпіонату України, з 26 очками після 25 турів.