Україна

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В середу, 23 квітня, відбудеться матч півфіналу Кубка України, у якому зустрінуться чернівецька Буковина та київське Динамо.

Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні Україна. Стартовий свисток прозвучить о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Буковина — Динамо Київ:

До цього "жовто-чорні" вибили Ниву Тернопіль, Прикарпаття (1:0), Миколаїв (2:1), Пробій (1:0) та Вікторію (2:1), а "біло-сині" — Ворсклу (2:1) та Рух (1:0).