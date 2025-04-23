Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють житомирське Полісся та донецький Шахтар.

Житомирське Полісся та донецький Шахтар зіграють на житомирському Центральному в півфіналі Кубка України.

Імад Ашур, після нічиєї проти київського Лівого Берега (1:1), залучив до стартового складу Тейлора та Матича до оборони, тоді як Сарапій гратиме в опорній зоні, а Гуцуляк та Назаренко розташуються на флангах атаки.

Маріно Пушич, на тлі поразки від ковалівського Колоса (2:4), використав із перших хвилин Грама в трійці центральних захисників, тоді як Різник повернувся до рамки воріт.

Полісся: Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк, Крушинський, Назаренко — Батіста.

Запасні: Волинець, Віале, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Лєднєв, Брістрич.



Шахтар: Різник — Грам, Бондар, Матвієнко — Вінісіус, А. Бондаренко, Марлон, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Запасні: Твардовський, Траоре, Криськів, Швед, Судаков, Азарові, Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Фарина.



Гра Полісся — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.