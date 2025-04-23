Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 23 квітня 2025 року.

Кубкова казка Буковини завершилася на стадії півфіналу: чернівецька команда у Львові поступилася київському Динамо з рахунком 1:4 за крок до фіналу Кубка України.

Попри несподіване лідерство після першого тайму — гол Бойчука на 23-й хвилині — господарі не змогли стримати натиск фаворита.

У другому таймі Динамо увімкнуло досвід і продемонструвало різницю в класі: дубль оформив Волошин (57', 62'), далі результат закріпили Бражко з пенальті (71') та Шапаренко (76').

Команда Олександра Шовковського виходить у фінал Кубка України, де зустрінеться з переможцем пари Полісся — Шахтар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буковина — Чернівці у рамках півфіналу Кубка України-2024/25:

Буковина — Динамо Київ* 1:4

Голи: Бойчук, 23 — Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен.), Шапаренко, 76



Буковина: Каневцев — Солдат, Бусько (Лопирьонок, 77), Прокопчук, Морговський — Тищенко (Андрейчук, 72), Кольцов (Васильєв, 81), Глущук (Хамелюк, 72) — Кожушко, Бойчук, Гончарук (Кілєвий, 81).



Динамо Київ: Моргун — Лучкевич (Тимчик, 79), Попов, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 60), Бражко, Рубчинський (Шапаренко, 60) — Ярмоленко (Кабаєв, 46), Герреро (Ванат, 46), Волошин.



Попередження: Каневцев, Прокопчук — Шапаренко