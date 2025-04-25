Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 25 квітня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 26 туру української Прем'єр-ліги Інгулець із Петрово прийме Олександрію на її ж стадіоні.

ІНГУЛЕЦЬ — ОЛЕКСАНДРІЯ

П'ятниця, 25 квітня, 15:30. КСК Ніка, Олександрія. Головний арбітр — Олександр Кальонов. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Інгулець продовжує боротьбу за виживання в УПЛ і шанси на порятунок є, хоч і можна назвати їх мінімальними, бо в останніх турах вже не все залежатиме від результатів самої команди. Попереду у команди Василя Кобіна матчі з конкурентами по боротьбі за виживання — Ворсклою та Лівим Берегом, проте до цього їх чекає найскладніший матч проти Олександрії, яка виступить у якості гостей на власному стадіоні КСК Ніка.

Минулого туру підопічні Кобіна перервали серію з двох поразок, поділивши очки з ЛНЗ (0:0). Як і передбачалося, команда грала другим номером і мало що створила біля чужих воріт і все це говорить не на користь молодих виконавців Інгульця перед грою з грізним суперником, який також любить володіти м'ячем і мало що дає створювати біля своїх воріт.

Остання перемога Інгульця була ще в середині березня, тому кожне очко, таке, як було в матчі з ЛНЗ, сприймається як свято.

У Олександрії приємніші турботи, але не менш напружені. Команда продовжує боротьбу за чемпіонський титул — так, шанси ще є, адже у цьому турі Динамо зустрічається із Шахтарем і якщо кияни програють, то відставання може скоротитися до трьох очок. У той же час ззаду на п'яти настає Шахтар, який у минулому турі фактично попрощався з шансами на титул, поступившись Колосу — між "гірниками" та Олександрією — чотири очки.

Після втрати очок з Рухом (1:1), команда Руслана Ротаня відігралася на проблемній Ворсклі (3:1). Так, можливо, знову були проблеми з організацією атак, але все ж таки результат на табло і це головний пріоритет.

Проти Інгульця Олександрія буде явним фаворитом і тут буде явна перевага в контролі м'яча, але чи зможе команда Ротаня прошити оборонні редути петровців — велике питання і в цьому має допомогти Олександр Філіппов, який пропустив останні матчі через травму та має повернутися на поле.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інгулець: Паламарчук — Катрич, Жовтенко, Діхтярук, Свистун — Лосенко — Фарасеєнко, Пятов, Волохатий, Могильний — Сад.

Олександрія: Єрмаков — Матинюк, Шабанов, Кампос, Кравченко — Калюжний — Цара, Мишньов, Шепелєв, Козак — Філіппов.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Олександрія може зазнати 80 гостьової поразки в УПЛ, в тому числі десятої при Ротаню;

- Інгулець може здобути 20 перемогу або зазнати 20 домашньої поразки в УПЛ;

- безвиграшна домашня серія Інгульця триває в УПЛ чотири гри: дві нічиї та дві поразки;

- безпрограшна серія Олександрії триває в чемпіонаті шість ігор: п'ять перемог та нічия;

- Олександрія може при Ротаню зазнати 20 поразки у всіх турнірах на топ-рівні;

- 30 гол в УПЛ може забити Кирило Ковалець, 15 — Дмитро Мишньов (обидва — Олександрія);

- воротарі Олексій Паламарчук (Інгулець) та Георгій Єрмаков (Олександрія) з початку чемпіонату виступають без замін.

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