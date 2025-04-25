Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та Олександрія.

Петровський Інгулець та Олександрія з дербі Кропивниччини розпочнуть двадцять шостий тур української Прем'єр-ліги.

Василь Кобін, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу Пушкарьова на вістря атаки.

Руслан Ротань, після перемоги над полтавською Ворсклою (3:1), використав із перших хвилин Скорка, Кампуша та Ндіка в обороні.

Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Волохатий, Лосенко, П’ятов — Фарасєєнко, Пушкарьов, Могильний.

Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Кисленко, Дубілей, Бенедюк, Сад, Лісняк, Малиш, Дзень.



Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кампуш, Шабанов, Ндіка — Шепелєв, Калюжний, Смирний — Козак, Ковалець, Цара.

Запасні: Макаренко, Кравченко, Булеца, Кулаков, Мишньов, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Мартинюк, Копина, Шостак, Галоян.



Гра Інгулець — Олександрія почнеться о 1:18 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.