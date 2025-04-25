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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та київський Лівий Берег.

Луганська Зоря та київський Лівий Берег зіграють у двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після поразки від криворізького Кривбасу (0:3), залучив до стартового складу Корабліна в центрі поля, тоді як Антюх та Будківський повернуться до атаки.

Віталій Первак, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Якиміва в центрі оборони, тоді як Банада гратиме в центрі поля.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Дришлюк, Вантух — Кораблін, Попара, Мічин — Антюх, Будківський, Яцик.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Жуніньйо, Слесар, Горбач, Маткевич, Білоцерковець.



Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал — Приходько, Косовський, Банада — Синиця, Сухоручко, Шастал.

Запасні: Караващенко, Самар, Соколов, Дієго, Галас, Войцеховський, А. Різник, Кобзар, Сіднней, Гереш.



Гра Зоря — Лівий Берег почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.