Україна
25 квітня 2025, 19:54
Зоря з голом-красенем Антюха втримала перемогу над Лівим Берегом
Команда Младена Бартуловича не дала власній невдалій серії набрати обертів.
Зоря — Лівий Берег, фото ФК Лівий Берег
25 квітня 2025, 19:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Лівий Берег 2:1
Голи: Антюх, 40, Яцик, 49 — Сіднней, 64
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Дришлюк, Вантух — Кораблін (Білоцерковець, 70), Попара, Мічин — Антюх (Слесар, 70), Будківський, Яцик (Горбач, 80).
Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал (Сіднней, 60) — Приходько (Кобзар, 85), Косовський (Дієго, 46), Банада — Синиця (І. Когут, 59), Сухоручко, Шастал (Войцеховський, 59).
Попередження: Дришлюк — Механів, Астахов, Когут