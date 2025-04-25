Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 квітня 2025 року.

У 26-му турі УПЛ Олександрія мінімально переграла Інгулець з рахунком 1:0 у принциповому дербі Кропивниччини.

Єдиний гол у матчі на 27-й хвилині забив Цара, вдало зігравши на добиванні.

Ця перемога забезпечила команді Руслана Ротаня місце в трійці лідерів за підсумками сезону. Інгулець продовжує боротьбу за збереження прописки в еліті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Олександрія у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Олександрія 0:1

Гол: Цара, 27



Інгулець: Паламарчук — Свистун (Бенедюк, 60), Дихтярук, Жовтенко, Катрич (Чабан, 69) — Волохатий, Лосенко, П’ятов (Гаджук, 68) — Фарасєєнко (Кисленко, 81), Пушкарьов, Могильний (Сад, 60).



Олександрія: Єрмаков — Скорко (Кравченко, 75), Кампуш, Шабанов, Ндіка (Мартинюк, 46) — Шепелєв, Калюжний, Смирний (Мишньов, 60) — Козак, Ковалець (Кулаков, 82), Цара (Бєляєв, 75).



Попередження: Фарасєєнко, Катрич, Дихтярук — Кампуш, Козак