Україна

Столичний клуб підписав контракт зі стадіоном "Арена Люблін" на сезон-2025/26.

Київське Динамо визначилося з місцем проведення своїх домашніх матчів у єврокубках наступного сезону.

Як повідомляє Арена Люблін на своїй офіційній сторінці у Facebook, столичний клуб гратиме на стадіоні в однойменному місті.

"Із задоволенням повідомляємо, що в сезоні-2025/26 у рамках розіграшів турнірів під егідою УЄФА на "Арені Мотор Люблін" будуть проводитись домашні матчі ФК Динамо Київ.

Підтверджуємо підписання контракту з українським клубом на організацію матчів у рамках європейських кубків. Деталі, включно з датами матчів, будуть оголошені після їхнього офіційного затвердження УЄФА.

Це ще одна міжнародна подія у нашому місті – дякуємо за довіру й уже зараз запрошуємо вболівальників на трибуни!" — йдеться у заяві польського стадіону.

Стадіон "Арена Люблін" вміщує 15 500 глядачів і є домашньою ареною місцевої команди Мотор. Минулого сезону динамівці проводили єврокубкові поєдинки в німецькому Гамбурзі.