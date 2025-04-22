Україна

Нинішнього сезону "біло-сині" виступали в єврокубках у німецькому Гамбурзі.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з вибором "домашньої арени" для єврокубкових матчів на наступний сезон.

"На 90% визначилися з містом, де гратимемо матчі єврокубків – це Люблін. Там ми грали минулу кваліфікацію. Багато залежить від того, які команди з Польщі потраплять до єврокубків. Можливо буде Варшава. Тут складне рішення, але ми дуже втомились, коли граємо таким маршрутом, яким ми їхали.

У мене є велика надія, що війна може закінчитись і все-таки будемо грати вдома. Люблін – гарне рішення. Там хороший стадіон, ми домовилися з президентом клубу Мотор, що вкладемо гроші в газон, щоб покращити його. Єдине, що турбує – це те, що якщо ми в січні будемо грати, якщо потрапимо в єврокубки – погодні умови там такі самі, як і в Україні.", — сказав Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, цього сезону кияни проводили домашні єврокубкові матчі в німецькому Гамбурзі.