Україна

Керманич Карпат прокоментував нічию проти Оболоні.

Львівські Карпати зіграли внічию проти київської Оболоні у гостьовому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Карпати 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні було доволі складно. 100% вплинув незабитий пенальті. Згодом ми забили гол, але його не зарахували. Зі сторони здавалось, що там немає офсайду. Загалом дуже виснажливий, але цікавий матч.

Ми чуємо дуже багато схвальних відгуків, що такі поєдинки цікаво дивитись. Це заслуга двох команд. Дійсно хочеться, щоб таких матчів було набагато більше в українському футболі. Тоді все зміниться та зміни будуть яскраві.

Щодо першого тайму, то на цьому стадіоні є тактична властивість, коли ти граєш у цей час проти сонця чи проти нього. Ми не створили багато моментів в першому таймі, адже захисники казали, що вони просто не бачать партнерів. Форма зливається, сонце сідає.

Не сподобалось те, що ми в першому таймі не розвивали атаки так, як домовлялись під час тижневого циклу. Перший тайм не дуже вдався в цьому плані. У другій половині зустрічі гра була під нашим контролем.

Рішення щодо виконання пенальті Полегеньком — це було рішення тренерського штабу до матчу. Павло Полегенько б’є непогано пенальті, тому вирішили дати йому пробити.

Залишитись у Києві на тиждень перед наступною грою? По-перше, у Шахтаря є на це можливість і тренувальна база в Києві, у Львові теж усе заброньовано. Тому вони можуть це робити. Ми розуміємо, що це логістика, але треба повернутись додому, до наших сімей та вже там відновлюватись і готуватись до матчу. Думаю, що так буде більш доцільно у нашій ситуації.

Як оцінюю шанси на єврокубки? Зовсім не оцінюю. Ми маємо робити від себе залежне та впливати на те, на що можемо. Тобто на якість гри. На це нам треба звертати увагу.

Четверте місце, чи не знаю яке там… Усе залежить від якості гри. Якщо є гарна робота, то результат тебе завжди наздожене. Чесно кажучи, не звертаю уваги та не вболіваю проти наших суперників. Найголовніше, щоб Карпати здобували залікові бали, а решта не дуже цікавить", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у київського Лівого Берега.