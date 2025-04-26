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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 квітня 2025 року.

Столична Оболонь у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділила очки з львівськими Карпатами (2:2).

Команда Сергія Шищенка відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 20 хвилині результативним ударом відзначився Стасюк, але за вісім хвилин Приймак зрізав м'яч у свої ворота та зрівняв цифри на табло.

Потім на 81 хвилині Тарануха знову вивів "пивоварів" вперед, але через дев'ять хвилин Невес відновив рівність у рахунку.

Також додамо, що на 25 хвилині Полегенько у складі Карпат не реалізував пенальті, пробивши повз ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Карпати у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Карпати 2:2

Голи: Стасюк, 20, Тарануха, 81 — Приймак, 28 (авт.), Ігор, 90.

На 25-й хвилині Павло Полегенько (Карпати) не забив пенальті (схибив).

Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша (Слободян, 70), Курко (Черненко, 70), Вітенчук (Мороз, 90+4) — Устименко (Тарануха, 76), Бичек (Блізніченко, 76).

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко — Чачуа (Федор, 74), Альварес, Бруніньйо — Очеретько (Квасниця, 86), Краснопір (Ігор, 68), Костенко (Підлепенець, 74).

Попередження: Курко, Карась, Вітенчук — Чачуа.