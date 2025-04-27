Україна

Керманич Оболоні прокоментував нічию проти Карпат.

Київська Оболонь зіграла внічию проти львівських Карпат у домашньому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Карпати 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Після аналізу емоції вже трохи стихли, але я вважаю, що була дуже класна гра. Емоційна для вболівальників, для глядачів. Для тренерів — нервова, але дуже якісний матч як нашої команди, так і Карпат.

Карпати мають дуже сильних гравців. Це команда, яка любить тримати м’яч і використовувати простір. Ми зіграли так само, як і проти Динамо, розуміючи, що Карпати будуть дуже агресивні попереду й шукатимуть вільні зони. Нам потрібно було цей простір закрити.

Ми також розуміли, що у Карпат є проблеми в обороні, бо вони залишають простір, який треба використовувати. Іноді нам це вдавалось, іноді ні. Були дуже непогані виходи в атаку, швидкісні атаки, контратаки.

Результат, я вважаю, закономірний. Матч міг схилитися в будь-який бік: ми могли програвати, але також перемагали. Дуже прикро втратити перемогу, але загалом результат справедливий.

Так, ми зіграли тим же складом і схемою, що й проти Динамо. Повторюсь, ми розуміли, як гратимуть Карпати, і хотіли використати їхні слабкі сторони, які помітили у матчах з іншими суперниками. Ми свідомо вийшли в два нападники, щоб мати чудові підходи до воріт і створювати тиск на захист суперника. Десь це виходило, десь ні, але я задоволений діями своїх гравців у цьому матчі. Попереду ще буде аналіз, і вже на його основі робитимемо висновки.

Ви самі бачили емоції Таранухи — що тут ще додати? Дуже важливий м’яч і для команди, і для Ростіка. Ми привітали його всією командою, бо кожен розуміє, яка відповідальність лежить на кожному з нас зараз.

Ми боремось за збереження прописки: перш за все, щоб не вилетіти напряму, а потім — щоб уникнути стикових матчів. Тому зараз кожен здобутий бал може бути надзвичайно важливим. І проти такої команди, як Карпати, це особливо цінно.

Знаєте, іноді всередині себе згораєш через подібні моменти. Це нормально для тренера — реагувати і на дії гравців, і на рішення рефері. Були певні епізоди, які могли вплинути на гру. Тому й виникали емоції. Але у другому таймі все було вже добре.

Карпати — суперник Полісся в боротьбі за єврокубки? А для чого мені про це думати? Я зараз працюю в Оболоні. Полісся — це етап, про який я залишив добрі спогади, але зараз у мене інші завдання. Наше головне завдання — зберегти місце в Прем’єр-Лізі.

Перший крок — не вилетіти напряму. Другий — не потрапити в стикові матчі. Ми думаємо тільки про це", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у рівненського Вереса.