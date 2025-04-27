Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Динамо Київ.

Донецький Шахтар та київське Динамо зіграють у Класичному на Арені Львів у рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги.

Маріно Пушич, після перемоги в Кубку України над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги в дербі над Оболонню (3:0), використав із перших хвилин Тимчика та Попова в обороні.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Матвієнко — Педріньйо да Сілва, А. Бондаренко, Марлон, Кевін — Егіналду.

Запасні: Твардовський, Траоре, Криськів, Швед, Судаков, Азарові, Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок.



Гра Шахтар — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.