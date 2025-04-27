Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Динамо Київ.
Олександр Тимчик, фото ФК Динамо Київ
27 квітня 2025, 16:57
Донецький Шахтар та київське Динамо зіграють у Класичному на Арені Львів у рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги.
Маріно Пушич, після перемоги в Кубку України над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Олександр Шовковський, на тлі перемоги в дербі над Оболонню (3:0), використав із перших хвилин Тимчика та Попова в обороні.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Матвієнко — Педріньйо да Сілва, А. Бондаренко, Марлон, Кевін — Егіналду.
Запасні: Твардовський, Траоре, Криськів, Швед, Судаков, Азарові, Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок.
Гра Шахтар — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.