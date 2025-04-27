Україна

Коментар керманича "гірників" після матчу.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловився про нічийний матч проти Динамо Київ (2:2) в УПЛ.

"На цю гру вплинув матч Кубка України, який ми зіграли на тижні. Було місце втоми, були завантажені в плані фізичної підготовки. Я не хвилювався і знав, що другий тайм буде складнішим. Будемо чесними, Динамо грало в Кубку проти команди Першої ліги, могли випустити резервний склад.

Ви могли помітити, що ми втомилися в другому таймі, почали грати в низький блок, що не властиво для нас. Суперник заслужив на свої забиті голи, вони мали можливості в другому таймі. Буде говорити як є — перший тайм був за нами, другий за киянами", — сказав Пушич.

На Football.ua доступний огляд матчу Шахтар — Динамо.