Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2025 року.
Колос — Полісся, фото УПЛ
28 квітня 2025, 10:39
Ковалівський Колос у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки із житомирським Поліссям (1:1).
У напруженій боротьбі в першому таймі голів ми так і не відшукали, проте вже на початку другої половини зустрічі гості вийшли вперед.
Але не надовго — Колос відігрався, і під завісу зустрічі у відкритому футболі кожна з команд могла знайти свій момент для вирішального м’яча. Проте не цього разу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Полісся у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Колос — Полісся 1:1
Голи: Велетень, 56 — Сарапій, 46
Колос: Пахолюк — Сухар (Демченко, 23), Бурда, Козік, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай (Оріховський, 63) — Третьяков (Алефіренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63), Велетень.
Полісся: Волинець — Тейлор (Віале, 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк (Брістрич, 81), Крушинський (Андрієвський, 74), Назаренко — Батіста (Бітон, 81).
Попередження: Бурда — Гуцуляк, Крушинський