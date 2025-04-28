Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2025 року.

Ковалівський Колос у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки із житомирським Поліссям (1:1).

У напруженій боротьбі в першому таймі голів ми так і не відшукали, проте вже на початку другої половини зустрічі гості вийшли вперед.

Але не надовго — Колос відігрався, і під завісу зустрічі у відкритому футболі кожна з команд могла знайти свій момент для вирішального м’яча. Проте не цього разу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Полісся у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Полісся 1:1

Голи: Велетень, 56 — Сарапій, 46

Колос: Пахолюк — Сухар (Демченко, 23), Бурда, Козік, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай (Оріховський, 63) — Третьяков (Алефіренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63), Велетень.

Полісся: Волинець — Тейлор (Віале, 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк (Брістрич, 81), Крушинський (Андрієвський, 74), Назаренко — Батіста (Бітон, 81).

Попередження: Бурда — Гуцуляк, Крушинський