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Півзахисник Динамо — про камбек у Класико, атмосферу боротьби та підтримку команди.

Півзахисник Динамо Микола Михайленко поділився своїми емоціями після напруженого матчу проти Шахтаря, який завершився внічию 2:2.

"Перший тайм нам точно не вдався — хвалити нема за що. А от у другому ми діяли активніше й могли навіть перемогти, якби краще використали свої шанси", — зазначив Михайленко в ефірі Профутбол Digital.

Футболіст наголосив, що команда зуміла змінити хід поєдинку завдяки правильним командним діям і тактичним коригуванням у перерві. Він розповів, що особисто більше допомагав у розіграші м'яча, опускаючись глибше в центр поля, що дозволило Динамо знайти нові варіанти для атак.

"Ми вірили до кінця, що заб’ємо, і ця віра принесла результат", — сказав хавбек про гол Владислава Кабаєва під кінець зустрічі.

Михайленко визнав, що після першого тайму нічия сприймається позитивно, проте, з огляду на домінування у другій половині гри, залишилося невелике розчарування. Футболіст також подякував уболівальникам за підтримку.

Микола зізнався, що цей матч став для нього особливим, адже це було його перше українське Класико, яке залишиться в пам'яті на все життя.

Раніше про Класичне висловився Ярмоленко.