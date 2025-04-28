Україна

Капітан киян оцінив камбек у Класико та поділився емоціями після напруженого матчу.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував у програмі Профутбол Digital підсумки драматичного матчу проти Шахтаря, який завершився нічиєю 2:2.

"Виходячи з того, як розвивалися події на полі, цю нічию можна сприймати як перемогу", — зазначив Ярмоленко.

За його словами, у другому таймі команда діяла значно активніше та сміливіше, що і дозволило врятувати гру. Він також розповів, що зміни в тактиці були результатом розмови в роздягальні під час перерви, коли головний тренер закликав гравців змінити підхід.

"Ми почали грати у сміливіший футбол, змусили Шахтар більше захищатися", — наголосив Андрій.

Футболіст зізнався, що до останнього вірив у можливість забити рятівний гол і підкреслив важливість боротьби до фінального свистка. Після голу Владислава Кабаєва Ярмоленко відчув лише чисту радість, а фінальний свисток зустрів виснаженим, віддавши всі сили на полі.

На питання про готовність до наступного матчу проти Інгульця, Ярмоленко відповів, що рішення прийматиме тренерський штаб, а команда вже готується до важливої гри, адже боротьба за титул триває.