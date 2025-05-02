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Півзахисник Кривбасу поспілкувався із журналістом Football.ua напередодні матчу 27-го туру проти Руху

Півзахисник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб — один із найяскравіших футболістів УПЛ цього сезону. Йому вдалося забити вже 11 мʼячів у поточному чемпіонаті, що робить Єгора одним з найкращих голеадорів турніру. Більше голів у поточному розіграші УПЛ забив лише Владислав Ванат з Динамо (16), а ще стільки ж одразу двоє гравців — Георгій Судаков з Шахтаря та Олексій Гуцуляк з Полісся.

В ексклюзивному коментарі для Football.ua Єгор Твердохліб поділився думками стосовно прийдешнього матчу 27-го туру УПЛ проти Руха, а також розповів про роботу над реалізацією гольових моментів та значення індивідуальних нагород для себе.

— Єгоре, Кривбас зразка завершення минулого сезону й теперішнього бореться за місця в єврокубки. Який склад сильніше?

— Мені здається, що не можна порівнювати ці дві команди. Як тоді, так і зараз, маємо досить добре укомплектовану команду. Є гравці, які можуть вирішувати результат. Тому складно порівняти, яка команда сильніше, теперішня чи торічна.

— Ти був найкращим гравцем команди в першій частині, на думку вболівальників, а зараз усе йде до того, що станеш ним і в другій частині. Наскільки цей момент принциповий для твоєї кар'єри?

— Не сильно звертаю увагу на це, якщо бути чесним. Для мене все ж першочерговими є завдання клубу. Звичайно, це приємно, коли тебе відзначають найкращими у півріччі. Але глобальні завдання Кривбасу для мене більш значущі, аніж індивідуальні нагороди. Головне, щоб команда за підсумком сезону опинилася там, де ми всі хочемо.

— Кривбас у цьому сезоні створює дуже багато гольових моментів, але результативність команди й близько про це не свідчить. Скільки разів гравці отримували "по шапці" від тренера після матчів за марнотрантство, яке почасти вартує дорогоцінних залікових балів?

— По «шапці» не отримували. Звісно, на це звертають увагу, ми працюємо над цим. Є діалог у тренувальному процесі. Сказати, що хтось «отримує по шапці» було б неправильно. Озвучена проблема дійсно існує, але ми намагаємося її виправити.

— Себто, все дипломатично?

— Так, якогось рукоприкладства у нас немає. Та й такого, щоб Юрій Миколайович когось сильно сварив за нереалізовані моменти, теж. Так, тренерський штаб на цьому наголошує, ми усвідомлюємо цю проблему і працюємо над її вирішенням.

— Попереду матч проти Руха, який попри зимові кадрові втрати, не став слабшим. Наскільки дивує команда Пономарьова особисто тебе?

— Рух завжди виділявся характером команди. Що раніше, що зараз, вони грають у силовий футбол, багато пресингують. Те, що взимку пішли лідери команди, на мою думку, ніяк не вплинуло на якість гри. Великий респект тренеру, що він зміг втримати той стиль гри, який він хоче.

— У турнірній таблиці ви боретеся за єврокубкове місце із Поліссям та Карпатами. Поки ви маєте менше очок, аніж конкуренти, але чи додає спокою той факт, що у вас в запасі ще є незіграний матч із Лівим Берегом?

— Звісно, ми розуміємо, що відстаємо, але ще є гра у запасі. Ми зробимо все, щоб і наздогнати, і бути вище, аніж наші конкуренти. Відтак, вся боротьба ще попереду.