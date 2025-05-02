Україна

Карпати в меншості та з дублем Чачуа здолали Лівий Берег

Команда Віталій Первака примудрилась пропустити тричі за чисельної переваги.

Лівий Берег — Карпати, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лівий Берег — Карпати 2:3

Голи: Синиця, 33, Бабогло, 72 (авт.) — Чачуа, 31, 58, Якимів, 63 (авт.)



Лівий Берег: Механів — Соколов (Астахов, 70, Різник, 81), Якимів, Самар, Сіднней — Синиця, Дієго, Банада — Шастал (Войцеховський, 69), Сухоручко, І. Когут (Галас, 46).



Карпати: Кінарейкін — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков (Полегенько, 51), Танда (Адамюк, 46) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець (Очеретько, 46), Ігор (Краснопір, 75), Костенко (Федор, 85).



Попередження: Самар, Соколов, І. Когут, Дієго, Банада, Шастал, Синиця, Галас — Альварес, Бруніньйо, Костенко, Кінарейкін



На 19-й хвилині був вилучений Пабло Альварес Гарсія (Карпати) (друге попередження).