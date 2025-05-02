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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 травня 2025 року.

У матчі 27-го туру УПЛ львівські Карпати здобули вольову перемогу над Лівим Берегом з рахунком 3:2, незважаючи на гру в меншості з 19-ї хвилини після вилучення Пабло Альвареса.

Героєм зустрічі став Амбросій Чачуа, який оформив дубль, а третій м'яч львів'яни отримали завдяки автоголу Андрія Якиміва.

Господарі відповіли голом Олега Синиці та автоголом Владислав Бабогла, але зрівняти рахунок не змогли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Карпати у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — Карпати 2:3

Голи: Синиця, 33, Бабогло, 72 (авт.) — Чачуа, 31, 58, Якимів, 63 (авт.)



Лівий Берег: Механів — Соколов (Астахов, 70, Різник, 81), Якимів, Самар, Сіднней — Синиця, Дієго, Банада — Шастал (Войцеховський, 69), Сухоручко, І. Когут (Галас, 46).



Карпати: Кінарейкін — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков (Полегенько, 51), Танда (Адамюк, 46) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець (Очеретько, 46), Ігор (Краснопір, 75), Костенко (Федор, 85).



Попередження: Самар, Соколов, І. Когут, Дієго, Банада, Шастал, Синиця, Галас — Альварес, Бруніньйо, Костенко, Кінарейкін



На 19-й хвилині був вилучений Пабло Альварес Гарсія (Карпати) (друге попередження).