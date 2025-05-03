Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 27-го туру чемпіонату України, який відбудеться 3 травня та розпочнеться о 13:00.

Одеський Чорноморець та донецький Шахтар продовжуватимуть програму двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ШАХТАР

СУБОТА, 3 ТРАВНЯ, 13:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Примарні сподівання щодо продовження боротьби за чемпіонський титул із боку чинного чемпіона країни, хоча й досі не остаточно, але мали розтанути після Класичного проти київського Динамо минулими вихідними (2:2). То була яскрава гра для пересічного вболівальника, проте її результат не приніс команді Маріно Пушича жодного задоволення — сталась чергова втрата очок у поточній кампанії.

А це для "гірників" означало лише одне — Олександрія знову віддалилась на шість очок, а отже перегони за другою сходинкою за чотири тури до завершення сезону для Шахтаря стають фактично нестерпними. Усе зводиться до того, що донеччани мають покладатись на справжність бажань житомирського Полісся та львівських Карпат поборотись за єврокубки найближчим часом, бо саме проти них гратимуть два матчі поспіль "поліграфи", після чого Верес та Чорноморець можуть і не скласти конкуренції команди Руслана Ротаня.

Проте в "гірників" ще є фінал Кубка України проти того-таки Динамо, і оце — дійсно варіант обійти Олександрію не стільки за очками, скільки в контексті боротьби за єврокубкові місця. Такі реалії цього сезону для Шахтаря. Утім, команда Пушича виключно сама винна в тому, що так склалась її доля.

І для того, щоб якісь примарні надії зберігались, "помаранчево-чорні" мають і самі перемагати в усіх чотирьох наступних поєдинках. А це може бути й не так легко, як здається за календарем. Наприклад, одеський Чорноморець іде останнім у турнірній таблиці й, здавалося б, де тут конкуренція? Однак ми фактично говоримо про останні можливості для команди Олександра Кучера врятуватись від прямого вильоту, і, на жаль для фанатів "моряків" передумов для цього жодних.

Шахтар, Динамо, Олександрія та один із конкурентів у боротьбі за виживання, Ворскла — історія УПЛ навряд чи знала приклад, коли команді вдавалось здобути важливі очки та виконати своє завдання із збереження місця в "еліті" за таких опонентів у заключних турах. І явно не в останній момент така ситуація склалась для Чорноморця — поразки від Інгульця (0:1), Лівого Берега (0:1) та Оболоні (0:1) в цьому плані були ключовими. Та й загалом "моряки" програли сім з останніх восьми матчів, тож настрою в колективі немає.

Але донеччани в імпровізованому "дербі-1936" вирішили дати суперникам фору — орендовані Удод, Лацабідзе, Сігєєв та Тоіров зможуть узяти участь у прийдешній грі, а отже Кучеру не доведеться особливо мудрувати над ротацією. Та чи залишить він місце в стартовому складі комусь із цих гравців — велике питання. Тут головною сюжетною лінією все одно буде Ярослав Ракіцький та його протистояння рідному клубу, який свого часу не надто красиво не став продовжувати стосунки з досвідченим захисником. Так що інтрига буде навіть у матчі, де її поява не передбачається попередніми здобутками команд.

Орієнтовні склади команд

Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Ракіцький, Жаржу, Раян — Білошевський, Габелок — К. Попов, Мустафаєв, Янаков — Хобленко.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон — Педріньйо да Сілва, А. Бондаренко, Судаков, Кевін — Егіналду.

Форма команд

Особисті зустрічі