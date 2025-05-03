Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та донецький Шахтар.

Одеський Чорноморець та донецький Шахтар зіграють у двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Чорноморець.

Олександр Кучер, після поразки від львівського Руху (1:2), залучив до стартового складу Жаржу та Єрмакова до оборони, тоді як Лацабідзе та Білошевський гратимуть у центрі поля.

Маріно Пушич, на тлі нічиєї проти київського Динамо (2:2), використав із перших хвилин Фесюна в рамці воріт, тоді як Азарові розташується ліворуч у захисті, Криськів гратиме в центрі поля, а Еліас та Невертон долучаться до атаки.

Чорноморець: Рудько — Кисіль, Жаржу, Єрмаков, Ракіцький, Бутко — Лацабідзе, Білошевський, Сігеєв — Хобленко, Мустафаєв.

Запасні: Вічний, Аніагбосо, Арсіч, Раян, Габелок, Шевцов, Панчишин, Робакідзе, Янаков, Тоіров, Безбородько, Пшеничнюк.



Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Азарові — А. Бондаренко, Криськів, Марлон — Педріньйо да Сілва, Еліас, Невертон.

Запасні: Пузанков, Твардовський, Траоре, Егіналду, Швед, Педріньйо Азеведо, Назарина, Аліссон, Фарина.