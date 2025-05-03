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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та Динамо Київ.

Петровський Інгулець та Динамо Київ зіграють на стадіоні Ніка в двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги.

Василь Кобін, після перемоги над луганською Зорею (1:0), залучив до стартового складу Жилкіна у рамці воріт, тоді як Бенедюк гратиме праворуч у захисті, Гаджук з'явиться в опорній зоні, а Сад гратиме під нападником.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (2:2), використав із перших хвилин Біловара в центрі оборони, тоді як Волошин гратиме праворуч в атаці.

Інгулець: Жилкін — Бенедюк, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко, Гаджук — Фарасєєнко, Сад, Могильний — Пушкарьов.

Запасні: Паламарчук, Чабан, Свистун, П’ятов, Волохатий, Кисленко, Скороход, Меленчук, Дубілей, Малиш, Попов, Лісняк.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Попов, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Бражко, Ярмоленко, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Брагару, Піхальонок.



Гра Інгулець — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.